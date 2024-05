Repubblica: “Desplanches scavalca Pigliacelli tra i pali il futuro è già iniziato. La società ha scelto, Pigliacelli via?”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul dualismo in porta: Pigliacelli-Desplanches.

Sebastiano Desplanches si sta facendo strada nel ruolo di portiere del Palermo, offrendo una performance solida nel suo debutto in Serie B contro l’Ascoli. Questo debutto, avvenuto al posto del veterano Mirko Pigliacelli, ha lanciato un chiaro segnale sulla sua potenziale leadership futura tra i pali del club rosanero. Ecco un’analisi della situazione:

Desplanches vs. Pigliacelli: La Scelta del Portiere

Michele Mignani ha scelto Desplanches per il match contro l’Ascoli, preferendolo a Pigliacelli. Pigliacelli è stato messo in panchina per la prima volta dopo due stagioni consecutive come titolare, avendo giocato tutte le 77 partite da quando è arrivato dal Craiova.

La Situazione Contrattuale:

Pigliacelli: In scadenza di contratto nel 2025, si era parlato di un rinnovo all’inizio della stagione, ma non è ancora arrivato.

Desplanches: Ha un contratto con il Palermo fino al 2028, suggerendo un piano a lungo termine per la sua crescita. Performance di Desplanches contro l’Ascoli

Non ha potuto fare nulla sui gol segnati da Alberto Caligara, ma è stato decisivo su altre conclusioni di Botteghin e Nestorovski. Ha ricevuto molti applausi per i suoi interventi contro l’Ascoli.

Caratteristiche Tecniche

Fisico pronunciato, viso pulito e occhi azzurri, simile al fratello modello Leonardo.

Ha studiato nelle giovanili del Milan e ora è titolare dell’Italia Under 21 di Nunziata.

Ha vinto il Golden Glove come miglior portiere al Mondiale U20, diventando il primo italiano a farlo.

Il Futuro del Ruolo di Portiere al Palermo

Sebastiano Desplanches potrebbe consolidare la sua posizione tra i pali se continuerà a offrire prestazioni di qualità. La scelta tra Desplanches e Pigliacelli sarà fondamentale per Mignani in vista dei playoff.

Riflessioni su Pigliacelli: dopo essere stato un punto fermo della squadra, potrebbe trovare la concorrenza con Desplanches stimolante, oppure cercare nuove opportunità altrove.

La situazione del portiere al Palermo è ora più incerta che mai, con Desplanches che sta emergendo come una scelta di qualità. La sua prestazione contro l’Ascoli ha lanciato un messaggio chiaro al tecnico Mignani: potrebbe essere lui il futuro leader della difesa del Palermo. Tuttavia, l’esperienza e la professionalità di Pigliacelli non devono essere sottovalutate. La gestione della competizione interna tra i due portieri sarà fondamentale per il successo della squadra nei playoff e nella prossima stagione.