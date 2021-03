L’edizione odierna di Repubblica analizza il momento che sta attraversando il mondo del calcio, ostaggio del coronavirus.

Tra infortuni moltiplicati dal calendario senza pause e squadre decimate dal Covid c’è ormai una chiarissima variabile, nella corsa a scudetto, Champions e salvezza, che nessuna programmazione tecnica, tattica e atletica è in grado di controllare. Le coppe europee sono diventate uno slalom fra trasferte sempre più complicate. Per le Nazionali, poi, nulla appare al momento prevedibile: né le sedi dell’Europeo itinerante di giugno, né l’avvio delle qualificazioni al Mondiale 2022, in programma tra meno di due settimane.





La Conmebol, la confederazione sudamericana, ha ottenuto dalla Fifa il rinvio delle due date delle eliminatorie di marzo: stava crescendo il numero dei club che non intendevano rilasciare ai ct i giocatori convocabili. Gli allenatori dei principali club inglesi, da Guardiola a Klopp a Mourinho ad Ancelotti, non volevano concederli perché il governo britannico impone a chi rientra nel Regno Unito da Sudamerica, Portogallo e parte dell’Africa 10 giorni di quarantena. La Colombia rifiutava di fare atterrare sul suo territorio la Seleçao, per timore della variante brasiliana. Così, di fronte al rischio che le partite di marzo venissero giocate dai soli calciatori sudamericani con dispensa per quelli che giocano in Europa cioè i migliori, da Messi in giù – si è deciso per il rinvio. Ma non sono ancora state fissate le nuove date e per la prima volta il torneo più importante dello sport più popolare non ha dunque la certezza di essere giocato in condizioni paritarie.

Anche la serie A è attraversata dall’incertezza. La ventiseiesima giornata sta diventando il simbolo del problema: senza contare gli squalificati e le possibili assenze dell’ultima ora, ha già sottratto alla scena per infortunio 58 giocatori, più gli 8 attualmente appiedati dal Covid, col Torino ancora falcidiato. Solo l’Inter capolista si ritrova alla vigilia del duello con l’Atalanta con l’infermeria teoricamente vuota e il calendario sgombro di impegni infrasettimanali per le coppe.