L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul decreto Ristori quater da 8 miliardi.

E’ stato approvato ieri notte dal Consiglio dei ministri. Solo il rinvio delle scadenze fiscali di novembre e dicembre per imprese e professionisti vale due terzi del totale (5-6 miliardi).





Poi ci sono 700 milioni per i bonus di Natale da 1.000 euro ai lavoratori precari di turismo, terme e spettacolo e da 800 euro per quelli dello sport. Le tasse rinviate dovranno però essere pagate in un’unica soluzione nel 2021: il primo marzo per la pace fiscale e il 30 aprile per gli altri.