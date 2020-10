L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione legata ala mondo del pallone. L’impressione dei vertici del calcio è di aver segnato il gol che, nelle loro intenzioni, garantirà al campionato di non essere spacciato – scrive il quotidiano -.



Per permettere al calcio di non fermarsi ogni settimana, l’unica strada è cercare di “delimitare” con chiarezza quali siano i motivi per cui le Asl possono superare quel testo. Ad esempio il rispetto di un lockdown locale, o nel caso di un focolaio significativo, o magari se dovesse registrarsi un incremento di ricoveri in terapia intensiva che preoccupi la regione. «Tutti devono attenersi alle regole del protocollo con rigore, le Asl possono intervenire in casi particolari, non in deroga al protocollo ma solo dove ci sono delle situazioni particolari», ha spiegato Spadafora.

Per far breccia nel ministro, Figc e Lega hanno rappresentato lo stato di enorme disagio economico finanziario in cui versa il calcio italiano: se il campionato si dovesse fermare ancora il default sarebbe quasi inevitabile (e Sky, il principale finanziatore, ha già accusato il dover rinunciare alla trasmissione di Juve-Napoli).