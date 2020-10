Attraverso i propri canali social, il Catanzaro ha diffuso un video in cui ha rivelato l’acquisto dell’attaccante Felice Evacuo, nelle ultime settimane in forza al Trapani poi estromesso dalla Serie C. In basso il post in questione:

Welcome | Evacuo is here ⚡️ Ce lo avete chiesto in tanti, ecco la nostra risposta: Felice is here! 👊#NoiSiamoilCatanzaro #AvantiAquile 🟡🔴 Pubblicato da U.S. Catanzaro 1929 su Martedì 6 ottobre 2020