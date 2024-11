Repubblica: “Da Frosinone ai rosa, Insigne vuole il bis inseguendo la serie A”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla gara che i rosanero giocheranno venerdì contro il Frosinone.

Roberto Insigne si sta trasformando da “brutto anatroccolo” in una vera e propria “fenice” per il Palermo, con la speranza di un finale da fuochi d’artificio. Dopo un inizio sottotono e una stagione deludente, Insigne sembra aver trovato la sua dimensione e punta a trascinare la squadra verso la Serie A. Nonostante qualche errore sotto porta, come quello nella recente sfida contro il Cittadella, il napoletano è ormai diventato un punto di riferimento dell’attacco rosanero, grazie anche al modulo di Dionisi che lo affianca a un centravanti di peso come Henry.

Insigne ha già superato le sue prestazioni della scorsa stagione: in 24 partite aveva realizzato solo due gol e quattro assist, un bottino che gli era costato una lunga permanenza in panchina sotto la gestione Corini. Ora, con tre gol e due assist nelle prime giornate di campionato, si sta dimostrando il capocannoniere del Palermo, con reti decisive contro Cremonese, Sudtirol e Modena. Nonostante questo, l’attaccante è consapevole della necessità di essere più preciso, come ha sottolineato lui stesso, promettendo di essere “più cattivo” sotto porta.

Per Dionisi, Insigne incarna l’atteggiamento giusto: grinta e determinazione senza perdere la calma. Questa stagione offre una nuova opportunità per il fantasista, che sta finalmente mostrando il talento e la leadership per cui era stato acquistato. Il Palermo ha trovato non solo un attaccante affidabile, ma anche un simbolo di rivalsa da cui tutta la squadra può prendere spunto.