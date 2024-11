Il Messaggero: “Frosinone verso il Palermo. Giovani leone sulla rampa di lancio”

L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sul Frosinone che venerdì riceverà il Palermo.

Il Frosinone, in uno dei periodi più difficili della sua recente storia sportiva, si affida sempre più ai giovani. Nella sfida contro il Catanzaro, mister Leandro Greco ha schierato una linea mediana record, composta da Isak Vural, Kevin Barcella e Matteo Cichella, rispettivamente di 18, 18 e 19 anni. Nonostante l’inesperienza, i tre hanno mostrato carattere e qualità, con Barcella che ha debuttato da titolare giocando con grande autorevolezza. La squadra ora si prepara per la sfida di venerdì contro il Palermo, una partita carica di significato sia per la classifica che per la rivalità storica.

Intervistato dal portale Ilovepalermocalcio.com, il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha cercato di stemperare la tensione, ricordando che la rivalità con il Palermo, risalente alla finale playoff del 2018, non dovrebbe alimentare inimicizia tra le due tifoserie. Sul momento difficile della squadra, Stirpe ha spiegato che il club sta affrontando una fase di ricostruzione e crescita, con l’obiettivo di consolidarsi nel tempo.

In vista della partita, Stirpe ha espresso rispetto per il Palermo, riconoscendo la qualità della rosa rosanero e prevedendo una sfida impegnativa. Con una formazione ancora rimaneggiata e giovani protagonisti, il Frosinone cerca di risalire la china in un campionato che si sta rivelando particolarmente complesso.