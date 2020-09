L’edizione odierna di “Repubblica” parla del “no” alla riapertura degli stadi per il 25%.

Gli esperti erano stati chiamati a pronunciarsi sulle linee guida della Conferenza delle Regioni, che chiedevano di riportare stadi e altri impianti sportivi al 25% della capienza. La consultazione era prevista per martedì, ma è stata anticipata a ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. I dati sui contagi infatti non tranquillizzano. “Sulla base degli attuali indici epidemiologici – scrive il Comitato nella sua relazione – ed in coerenza con quanto più volte raccomandato, non esistono, al momento, le condizioni per consentire negli eventi all’aperto e al chiuso la partecipazione degli spettatori”. Intanto Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e segretario del Pd, si è unito alla richiesta di fare meno movida per garantire scuole e università. «Se non rispettiamo le regole andiamo a finire a un nuovo lockdown» ha detto.