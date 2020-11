L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento del Palermo.

Qualcosa è cambiato. Le due vittorie consecutive hanno ridato fiducia e consapevolezza alla squadra rosanero. Non è un caso che non appena il Palermo abbia iniziato a giocare con una cadenza fissa siano arrivati automatismi, ritmo partita e risultati.







«Non fare amichevoli nel precampionato – ha spiegato Boscaglia – non è stato positivo, la nostra prima partita l’abbiamo disputata a Teramo in campionato. La compattezza di squadra, le misure in campo e l’aspetto tattico che aggiusti di solito durante il precampionato sono tutti elementi

che sono venuti meno».