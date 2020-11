L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla caccia al Coronavirus nelle scuole di Palermo.

Da oggi prende il via il programma di screening organizzato dall’Asp attraverso l’istituzione di 10 Usca.





Lo screening è rivolto a studenti, insegnanti e personale non docente. L’attività, svolta in collaborazione col Comune e i dirigenti degli istituti, sarà realizzata attraverso tamponi rapidi, ai quali, in caso di positività, farà seguito il tampone molecolare.