L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. La data del 14 aprile potrebbe essere quella della deadline dell’azzeramento dei nuovi contagi in Sicilia. Negli ultimi giorni il contagio in Sicilia ha rallentato davvero. «Dal 26 marzo — spiega Vito Muggeo, professore del dipartimento di Statistica dell’università di Palermo — il tempo di raddoppio è aumentato fino a 9,9 giorni, mentre il fattore R0, ovvero il numero di nuovi contagi che ogni positivo produce, è passato da 2,9 a 0,6».