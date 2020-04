L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche dei funerali delle vittime di Covid-19, spesso solitari e in silenzio. «L’ultimo saluto — dice Francesco Trinca, impresario funebre della ditta fondata dal bisnonno nel 1930 — per i familiari non esiste, ed è un’esperienza doppiamente tragica per chi affronta il lutto. All’inizio di questa pandemia non sapevamo come comportarci, ci siamo ritrovati davanti a una situazione più grande di noi». «Le famiglie delle vittime provano una profonda vergogna — aggiunge Francesco Velletri, titolare di un’agenzia funebre in via Empedocle Restivo — non riescono ad accettare l’idea che un loro stretto parente possa avere contratto il virus. E poi temono di essere additati come possibili untori».