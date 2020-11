L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Altri 753 morti ieri. Il 27 marzo si toccò il picco con 969 decessi.





«Il Covid uccide. Non è terrorismo mediatico o un’affermazione da gufi. È una malattia grave per la quale non abbiamo cura», dice dal fronte Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive a Pisa e professore all’università.