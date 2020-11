L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui vaccini anti-Covid 19.

Il centro di stoccaggio in Sicilia è già stato individuare, ma adesso servirà allestire una rete di distribuzione. Le temperature necessarie per conservare il vaccino, 80 gradi sotto zero, potranno essere raggiunte alla Banca del cordone di Sciacca.







«Le imprese operanti nel sistema della logistica del freddo e rappresentate da Sicindustria — si legge in una lettera che il vicepresidente vicario Alessandro Albanese ha inviato al supercommissario Domenico Arcuri, al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alla Salute Ruggero Razza — sono pronte a mettersi a disposizione dell’intero sistema per far sì che si renda sostenibile e attuabile il piano di distribuzione dei nuovi vaccini ideato dal governo».