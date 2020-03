L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle fake news sul Coronavirus che circolano in Italia. In Sud Africa il governo ha stabilito che chi diffonde fakenews sul coronavirus rischia fino a 6 mesi di carcere; negli Emirati arabi si arriva a 5 anni con espulsione dal paese; in Marocco l’altro ieri ci sono stati una dozzina di arresti di persone accusate di aver diffuso sui social media notizia false sulla pandemia. Su vari gruppi Whatsapp nostrani gira la notizia di una promozione di supermercati che regalano 200 euro di sconti su certi prodotti a chi compila un sondaggio. È una bufala, segnala Covid19ItaliaHelp. Ma anche il video che gira sempre in Italia dove si vede la gente che prende d’assalto un supermercato in Germania non si riferisce al panico da virus, ma ad un episodio dello scorso anno quando tutti volevano fare la spesa con i coupon. Il National Geographic ha segnalato delle fake news meno dannose ma non per questo meno infondate: su Tik Tok e Instagram nei giorni scorsi diversi utenti hanno condiviso foto di delfini e cigni nei canali deserti di Venezia e di elefanti; mentre su Weibo, un social network cinese, circolavano foto di elefanti che avevano invaso un villaggio e si erano ubriacati bevendo vino.