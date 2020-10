L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. E’ polemica tra Governo, commissario all’emergenza Domenico Arcuri e amministrazioni locali sui numeri dei letti intensivi in Italia.

Ai 5.179 ventilatori già in dotazione negli ospedali, Arcuri ne ha aggiunti 3.109 ma di questi al momento ne sono stati attivati meno della metà, cioè 1.449.





«Giovedì ho chiesto alle Regioni di sapere dove sono i 1.660 ventilatori che non risultano in questo momento in funzione. Per ora mi hanno risposto solo in 3», dice Arcuri.