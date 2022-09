L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara di oggi tra Reggina e Palermo e sulle scelte di Corini.

Questa volta i nuovi arrivati sono pronti e sembra essere scoccata l’ora del centrocampo “Corini”, con tre uomini di palleggio, qualità e inserimenti. Non c’è più tempo né motivo di attendere la rivoluzione della formazione e a Reggio Calabria, alle 14, contro la Reggina il Palermo scenderà in campo con il 4-3-3 e molti rinforzi arrivati in Sicilia in una sessione di calciomercato che ha cambiato il volto della squadra in poche settimane. I grandi dubbi di formazione sono due: l’inserimento di Bet[1]tella in difesa, in ballottaggio con Marconi che rientra dal turno di squalifica, e la partenza dal primo minuto di Dario Saric, uno degli ultimi tra i convocati ad essersi aggregato alla squadra. L’italo-bosniaco potrebbe eventualmente subentrare a gara in corso, se Corini gli preferisse il più rodato Damiani.

A scendere dunque in campo al Granillo con Pigliacelli tra i pali, una difesa a 4 con il recuperato Sala a sinistra e Buttaro a destra, Nedelcearu e Bettella o Marconi al centro, una linea mediana nuova con Stulac regista basso affiancato dalle mezzali Segre e appunto uno tra Saric e Damiani e infine un terzetto offensivo con Di Mariano a sinistra, dove la scorsa settimana giocava lo squalificato Valente, ed Elia a destra, a supporto di Brunori unica punta. In palio ci sono dei punti pesanti, il riscatto dopo la caduta casalinga contro l’Ascoli e la conferma della partita di carattere fuori casa dopo un ottimo primo tempo a Bari. Ma soprattutto è la prova generale della nuova formazione, che si avvicina molto alla squadra virtualmente titolare. Ci saranno comunque diverse opzioni in panchina, soprattutto in attacco, dove scalpitano Soleri, il nuovo arrivato Vido e Floriano ed è stato convocato anche il laterale e jolly di difesa Mateju. Mentre sono indisponibili per infortunio Broh, Accardi, Devetak e non è stato convocato nemmeno l’ultimo arrivato dal City Claudio Gomes, che è atterrato a Palermo solo giovedì sera.