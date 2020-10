L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle nuove misure anti-Covid 19 in Sicilia.

Musumeci ha firmato l’ordinanza che impone, da oggi fino al 13 novembre, misure come la sospensione delle lezioni in presenza negli istituti superiori e coprifuoco dalle 23 alle 5. «Abbiamo coniugato il diritto alla tutela della salute dei siciliani e al tempo stesso evitato di creare danno al sistema economico della nostra Isola»





L’ordinanza prevede la chiusura delle attività alle 23 e consente la consegna a domicilio fino alle 24. Per le altre attività, compresi outlet e centri commerciali, chiusura alle 14. Mentre palestre, piscine, terme, centri culturali e sociali potranno essere aperti fino alle 20, come le sale gioco che però avranno una capienza limitata del 50 per cento.