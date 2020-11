L’edizione odierna di “Repubblica” parla del Nuovo Dpcm.

Chiude mezza Italia. E l’altra mezza attende con il fiato sospeso la pubblicazione del report con cui il Cts fotograferà oggi la gravità del contagio, territorio per territorio. In base al nuovo dpcm, che Giuseppe Conte ha firmato nella notte, e che entrerà in vigore domani, saranno l’indice Rt e altri 21 parametri a stabilire il lockdown totale di alcune Regioni.





Vincenzo De Luca spinge per un lockdown nazionale, contesta assieme ad altri il sistema delle tre fasce di rischio (preferendone due), critica la possibilità dell’esecutivo di procedere in autonomia nel definire i colori che le indicano con un automatismo (e ottiene che alla scelta partecipino anche i tecnici dei dipartimenti regionali).