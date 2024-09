Repubblica: “Contro la Juve Stabia Dionisi si gioca la carta Le Douaron”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro la Juve Stabia con Dionisi pronto a lanciare Le Douaron.

Il Palermo riprende il cammino in Serie B affrontando oggi pomeriggio una Juve Stabia solida e entusiasta, nel primo match al “Romeo Menti” dopo i lavori di restauro dello stadio. La squadra campana è in vetta alla classifica con 8 punti, frutto di quattro risultati utili consecutivi e una sola rete subita. La formazione di Pagliuca si presenta come un avversario ostico per i rosanero, che, al contrario, stanno faticando in fase realizzativa e sono tra le squadre che hanno segnato di meno in campionato.

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, è consapevole delle difficoltà, ma è anche determinato a trovare nuove soluzioni per aumentare l’efficacia offensiva. Henry e Brunori, seppur ancora a secco, hanno mostrato miglioramenti nelle prestazioni, mentre gli esterni Insigne e Di Mariano hanno dato un contributo importante segnando entrambi da subentrati nelle ultime partite.

Il modulo del Palermo sarà il solito 4-3-3, con qualche possibile novità. In attacco, Jérémy Le Douaron, il nuovo acquisto francese, potrebbe fare il suo debutto da titolare accanto a Brunori, dopo aver avuto tempo durante la pausa per assimilare i dettami tattici della squadra. Di Francesco potrebbe completare il tridente offensivo, mentre Insigne potrebbe essere utilizzato come arma a partita in corso, data la sua capacità di spaccare le partite quando subentra.

A centrocampo, Dionisi sta riflettendo su chi affiancare a Segre, tornato dall’infortunio, e a Ranocchia. La scelta per la terza casella potrebbe ricadere su Gomes o Blin, entrambi in corsa per un posto da titolare.

In difesa, Nikolaou sarà in coppia con Nedelcearu davanti a Desplanches, mentre Diakité agirà come terzino destro e Pierozzi, adattato a sinistra, sostituirà Lund, reduce dagli impegni con la nazionale statunitense.

Il match contro la Juve Stabia segnerà l’inizio di un mese impegnativo per il Palermo, con sfide cruciali contro Cesena, Napoli e Sudtirol all’orizzonte. Per ora, l’obiettivo è tornare a segnare e a vincere, iniziando dalla difficile trasferta di Castellammare di Stabia.