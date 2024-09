Tuttosport: “L’esame del Palermo per la super Juve Stabia”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi contro la Juve Stabia.

QUI JUVE STABIA

L’attesa è finita: oggi la Juve Stabia esordisce allo stadio “Romeo Menti” dopo l’esilio temporaneo a Piacenza. I tifosi sono carichi, con 1.684 abbonati e uno stadio praticamente tutto esaurito per la sfida contro il Palermo. Il tecnico Guido Pagliuca ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno allo stadio: “Siamo contenti di tornare nel nostro stadio, fa piacere per la città e per i nostri sostenitori, che sono un valore aggiunto per noi”. Pagliuca ha a disposizione quasi tutta la rosa, con l’eccezione dello squalificato Folino. “Giocheremo con umiltà, una qualità che caratterizza il nostro gruppo. Il Palermo ha un’identità di gioco diversa, puntano di più sulle individualità, ma noi saremo pronti.”

QUI PALERMO

Il Palermo si trova di fronte a una sfida insidiosa contro la Juve Stabia, che gioca per la prima volta nel proprio stadio dopo i lavori di restyling. Inoltre, il campo in erba sintetica rappresenta un’ulteriore difficoltà. I rosanero devono superare queste insidie per iniziare a risalire la classifica. Il tecnico Alessio Dionisi ha sottolineato l’importanza della partita: “Inizia un momento importante per noi. Sappiamo cosa ci aspetta, sarà un ambiente caldo, ma siamo pronti a battagliare.” Il Palermo confermerà il modulo 4-3-3, con Henry favorito su Brunori in attacco, mentre a centrocampo è in corso un ballottaggio tra Segre (favorito) e Ranocchia.