Repubblica: “Conte dà una chance a Neres e Gilmour. I due nuovi acquisti per battere il Palermo”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle scelte di Conte in vista del Palermo.

Nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo, Neres e Gilmour saranno tra i protagonisti più attesi, soprattutto dai 45.000 tifosi presenti al Maradona e dall’allenatore Antonio Conte, che ha spinto per il loro arrivo durante il mercato estivo. Entrambi, pur avendo destato ottime impressioni durante gli allenamenti a Castel Volturno, hanno avuto finora un impiego limitato, ma ora avranno la loro occasione per mettersi in mostra.

Neres, l’attaccante brasiliano, ha già dimostrato le sue qualità nei pochi minuti giocati, fornendo due assist contro Bologna e Parma e provocando l’espulsione del portiere avversario. Nonostante lo spiacevole episodio della rapina subita fuori dallo stadio, ha rapidamente superato la vicenda e si è ben ambientato sia nel gruppo che in città. Tuttavia, per conquistare maggiore spazio nel tridente, dovrà migliorare anche nella fase difensiva, dove Politano gli è attualmente preferito per la sua capacità di ripiegare e contribuire all’equilibrio della squadra. Neres ha capito l’importanza di questo aspetto e proverà a dimostrare a Conte di poter essere utile anche in fase difensiva contro il Palermo.

Gilmour, invece, non avrà problemi a garantire equilibrio. Il centrocampista scozzese, arrivato dal Brighton, ha già conquistato la fiducia di Conte e dei compagni con la sua capacità di combinare qualità e quantità in mezzo al campo, simile a Lobotka, ma con una maggiore propensione al gioco in verticale, perfetto per lo stile del nuovo Napoli. La Coppa Italia rappresenta per lui l’occasione ideale per mettersi in mostra e confermare il suo valore, senza però trascurare l’obiettivo principale: passare il turno.

Infine, resta da monitorare la situazione di Mario Rui, che ha chiesto il reintegro in squadra, sollevando ulteriori domande per il futuro immediato del Napoli.