Coppa Italia, Napoli-Palermo: le quote dei principali bookmakers

Il Napoli affronta il Palermo negli ottavi di finale di Coppa Italia, con i partenopei fortemente favoriti secondo le quote dei principali bookmakers. Dopo aver superato il Modena solo ai calci di rigore, il Napoli è quotato a 1,12 per il passaggio del turno su piattaforme come 888sport e Better, mentre un eventuale successo esterno del Palermo è valutato a 4,90. La vittoria nei 90 minuti per la squadra di Antonio Conte è offerta a 1,25, con il pareggio, che porterebbe ai tempi supplementari, quotato a 5,40. Una vittoria del Palermo nei tempi regolamentari è considerata improbabile, con una quota di 9, mentre l’arrivo ai rigori è quotato a 5,90.

Le previsioni sui gol vedono l’Over, quotato a 1,58, favorito rispetto all’Under, quotato a 2,25. Tra i risultati esatti, il 2-0 per il Napoli è quotato a 6, seguito dall’1-0 a 7,25. L’1-1, risultato dell’ultimo incontro tra le due squadre, è proposto a 9, mentre una vittoria del Palermo per 0-1 è quotata a 20.

Sul fronte dei marcatori, il turnover di Conte prevede la coppia d’attacco formata da Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, con quote per un loro gol rispettivamente a 1,57. Anche David Neres, quotato a 2, potrebbe essere decisivo. Per il Palermo, l’allenatore Alessio Dionisi si affida a Matteo Brunori, il cui gol è quotato a 4,25, mentre Federico Di Francesco e Jeremy Le Douaron sono quotati rispettivamente a 6,25 e 6,75.