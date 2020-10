L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia. Un numero così alto di contagi in 24 ore, dall’inizio della pandemia, non si era mai visto: 7.332.

Emerge lo spettro di un ipotetico generalizzato lockdown di Natale «Credo che sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo», l’analisi dell’infettivologo Andrea Crisanti.





«Se cresce il numero dei contagiati e il numero delle persone negli ospedali e in particolare in terapia intensiva andremo di nuovo in difficoltà», ammette Conte.