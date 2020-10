Repubblica: "Contagi, l’emergenza è a Palermo. Alla Regione servono 500 posti letto"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Per fare affrontare l’emergenza Palermo si cercano spazi per farsi trovare pronti all’impennata autunnale. Sono circa 500 i letti previsti, compresi quella della terapia sub-intensiva e intensiva: 188 al Cervello, 100 al Civico, 60 al Policlinico, 130 a Partinico, più una dozzina a Mazara del Vallo. «Ho chiesto un mese fa che fine hanno fatto i circa 600 posti di terapia intensiva e sub- intensiva, previsti da un decreto di maggio del governo – racconta Pasqua – Mi è stato risposto che è tutto pronto, ma non capisco come visto che mancano anestesisti e rianimatori: a Siracusa e Ragusa l’organico è coperto al 50 per cento».