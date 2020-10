L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Ternana e Palermo. I rosa si presenteranno in piena emergenza in Umbria. Sulle fasce davanti a Pelagotti dovrebbero giocare Peretti e Somma a completare il reparto con Lancini e Marconi. «Sarà una partita difficile – dice Boscaglia tentando di dribblare l’argomento mercato – pensavo che mi chiedeste direttamente della partita contro la Ternana. Abbiamo preso Luperini, cercavamo anche qualcos’altro ma non era facile. Abbiamo una squadra in costruzione sulla quale puntiamo. Ad oggi lavoriamo con quelli che abbiamo a disposizione. Dobbiamo cercare di rimanere agganciati alle squadre di vertice, il resto lo vedremo a gennaio. Sempre che ci sarà il bisogno o la necessità di prendere qualcun altro». Nei prossimi giorni il Palermo tornerà alla carica per un terzino: nel mirino Del Prete o Almici.

«Sarà il campo a dire se siamo più indietro rispetto alle altre – dice Boscaglia – le rose di Bari e Ternana sono ben allestite. Non dico se lo sono meglio della nostra. Si vedrà con le partite e noi in questo momento ne abbiamo fatta solamente una. Adesso affronteremo la Ternana e dovremo stare attenti: i nostri avversari sono reduci da una vittoria in trasferta per 3- 0, stanno recuperando giocatori forti, hanno fatto investimenti importanti sul mercato e hanno tutto sulla carta per essere competitivi. Poi, però, c’è sempre il campo che darà le sue indicazioni».