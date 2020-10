L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle strette anti-Covid 19. Sarà obbligatorio indossare la mascherina in prossima di altre persone non conviventi. Il Governo è preoccupato dalla recrudescenza del Covid. Lo si capisce dalle parole di Speranza in Aula «Ora dobbiamo alzare il livello di guardia», sia pure con la «consapevolezza che l’Italia sta meglio rispetto ad altri paesi Ue». Per il ministro della Salute bisogna fare il massimo per rallentare la diffusione della seconda ondata, agendo con prudenza.