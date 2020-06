L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui tagli del Comune di Palermo. Le stime dell’Anci a Palermo indicano che il Comune avrebbe dovuto incassare 128 milioni dalla Tari per garantire il servizio di raccolta dei rifiuti, se andrà bene riceverà 30 milioni in meno. Dall’Imu 9 milioni in meno e dall’Irpef circa 40 milioni contro i 50 iscritti in bilancio. Senza un intervento del governo, l’unica alternativa sarà tagliare servizi, dalla raccolta della spazzatura ai bus, dalla cura del verde ai vigili urbani la notte e nel fine settimana.