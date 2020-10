L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla clamorosa ipotesi che vedrebbe una “bolla” in Serie A per evitare il collasso. Il modello è quello della Nba, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Ciò eviterebbe di interrompere il campionato.

L’idea della bolla, però, non è gradita dai calciatori, molto contrari già a maggio. Sempre più società, invece, sembrano ventilare la possibilità di non giocare, in caso di assenze. Se il Giudice sportivo decidesse il rinvio di Juve-Napoli sarebbe quasi un liberi tutti.





Un piano play-off la Federcalcio ce l’ha, per decidere il campionato in poche settimane, anche solo 8 date. Ma non può annunciarlo ora, dopo 3 giornate appena (bisognerebbe almeno arrivare alla fine del girone d’andata).