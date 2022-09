Repubblica Ceca-Portogallo: violento scontro di gioco per CR7

Problemi per Cristiano Ronaldo nel corso del match che il suo Portogallo sta vivendo per 2-0 contro la Repubblica Ceca in Nations League.

L’attaccante portoghese ha subito un duro colpo nel corso di un contrasto con il portiere avversario Vaclik, che nel tentativo di rinviare la palla con il pugno ha colpito in faccia proprio il giocatore del Manchester United. L’ex Juventus ha perso molto sangue dal naso, costretto anche a cambiare la maglia, ed è rimasto stordito per qualche secondo prima di riuscire poi regolarmente a concludere il primo