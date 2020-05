L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla questione del ritorno alle proprie residenze. Il Governo centrale lo permette, mentre il presidente della Regione Sicilia Musumeci va in tv per chiudere le porte ai siciliani sorpresi oltre lo Stretto dall’esplosione della pandemia: «Chi vuol venire in Sicilia – scandisce il governatore – sa che deve spostare di qualche settimana il rientro previsto nella sua agenda. Per ora chiediamo di restare chiusi, blindati». E nella giungla delle norme i giuristi si dividono sull’interpretazione: per Salvatore Raimondi, già ordinario di Diritto amministrativo all’università di Palermo, e per Carlo Comandé, fra i fondatori dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia, «i rientri tout court non sono previsti » , mentre per Girolamo Rubino, delegato regionale della Società italiana Avvocati amministrativisti, prevale il decreto di Conte e dunque si può passare.