L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul binomio Palermo-Eleven Sports. Brutta sorpresa per i tifosi del Palermo che vogliono abbonarsi: pagheranno 79,99 euro per tutta la stagione. Al momento è attiva una promozione che fissa il costo a 69,99 euro. Va meglio, però, ai vecchi abbonati: chi ha sottoscritto un abbonamento in corsa nella stagione scorsa pagherà 59,99 euro per rinnovarlo, chi ha seguito tutta la stagione avrà un ulteriore sconto e vedrà confermato l’importo di 49,99 euro. Aumenti anche per la formula mensile che costa 7,90 euro contro i 4,99 euro della stagione scorsa. Clicca qui