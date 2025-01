Repubblica: “Brunori rilanciato e Le Douaron centrale. I rosa si godono la nuova coppia del gol”

Sprazzi di intesa tra Brunori e Le Douaron si erano già intravisti a Napoli, ma è stata la vittoria contro il Modena a consacrare la coppia come perno dell’attacco rosanero. Come sottolineato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo oggi in edicola, questa scelta tattica segna un momento cruciale per la stagione del Palermo, con il tecnico Alessio Dionisi che ha deciso di puntare su un modulo a due punte.

La necessità di cambiare per dare nuova linfa all’attacco era evidente, e la vittoria di domenica, oltre a portare in gol gli attaccanti, ha spezzato la serie di reti segnate solo su palla inattiva. Dionisi, in conferenza stampa, ha chiarito: «Avremmo giocato così anche con tutti a disposizione. Questo sarà il nostro assetto per coprire meglio il campo».

Secondo Tripi, la fiducia ritrovata nel gruppo è stata evidente non solo sul campo, ma anche nel clima generale della squadra. Le Douaron, inizialmente bersaglio di critiche e fischi, ha lavorato in silenzio, trovando continuità e guadagnandosi il sostegno dei compagni. Dopo il gol contro il Sassuolo, il francese è stato festeggiato con grande entusiasmo, segno di un legame che si sta rafforzando all’interno del gruppo.

Anche Brunori, dopo un periodo difficile, sembra tornato al centro del progetto, non solo per le parole, ma per i fatti concreti. In sala stampa, il capitano ha sottolineato il peso positivo del cambio di direttore sportivo, spiegando: «Finalmente ho parlato con un direttore sportivo vero. Mi sento coinvolto e parte integrante del progetto».

Tripi evidenzia come anche piccoli gesti, come la fascia da capitano lasciata a Sirigu per il compleanno e gli abbracci tra i giocatori, siano segnali di una ritrovata sintonia. Persino le reazioni in campo, come il gesto di Brunori a calmare Dionisi durante un momento di tensione, testimoniano la serenità e la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta.