Corriere dello Sport: “Il Palermo guarda con attenzione al mercato degli Under 23”

Il Palermo guarda con attenzione al mercato degli Under 23, una scelta che rappresenta sia un’opportunità che una necessità. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno con gli arrivi di Diakité e Ranocchia, il club rosanero potrebbe nuovamente puntare su giovani talenti per rafforzare la rosa, anche a causa dei vincoli legati al tetto degli Over 23.

Attualmente, con la possibile permanenza di Dario Saric, seguito con insistenza dalla Salernitana, il Palermo ha un solo slot libero per gli Over, quello lasciato da Fabio Lucioni dopo la risoluzione del contratto avvenuta a novembre. Questa limitazione condizionerà le scelte del direttore sportivo Carlo Osti, che dovrà valutare attentamente ogni movimento di mercato.

Tra le possibili uscite figura quella di Ionut Nedelcearu, difensore 28enne in scadenza di contratto a giugno e non più centrale nei piani di Alessio Dionisi. Una sua cessione potrebbe aprire ulteriori spazi per rinforzi strategici.

Per quanto riguarda gli Under, il Palermo sta cercando un esterno sinistro a tutta fascia che possa essere un’alternativa a Lund. Tra i nomi valutati rimane quello di Andrea Bozzolan, giovane di prospettiva del Milan Futuro. Inoltre, il club sta considerando l’aggiunta di un attaccante per garantire a Dionisi due coppie offensive complete, elemento chiave per affrontare il resto della stagione.