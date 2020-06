L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione «Stiamo facendo tutto il possibile per riportare tutti, bambini e ragazzi, a scuola in presenza. Termoscanner all’ingresso delle scuole? Il comitato tecnico-scientifico ha già detto che non c’è bisogno. Dobbiamo responsabilizzare le famiglie. E dire che a scuola non si va neanche con 37 e mezzo di febbre. Mascherine? Gli esperti ne hanno consigliato l’obbligo. Vanno bene anche le visierine trasparenti, per vedere le espressioni dei bambini, penso ai più piccoli, l’importante è che abbiano un dispositivo di protezione».