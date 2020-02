L’edizione odierna di Repubblica parla del percorso d’avvicinamento a Savoia-Palermo. Che gli oplontini potessero fermarsi a Messina era prevedibile, lo era forse meno che lo facesse anche il Palermo. Nelle tabelle di ogni tifoso, infatti, quello del “ Dino Liotta” era un risultato al massimo da X2 -si legge -. E invece fra la grande prestazione del Licata e scelte in controtendenza rispetto al solito adottate dall’allenatore rosanero Rosario Pergolizzi, il Palermo ha sprecato una possibilità d’oro di allungare ancora e il Savoia una ancora più ghiotta di accorciare le distanze rispetto alla capolista. Pergolizzi ha rinunciato a una punta di ruolo nel tentativo di non dare riferimenti ai difensori del Licata – prosegue il quotidiano -, ma non ha tenuto conto del fatto che chi impostava l’azione, Lancini e Peretti, finivano spesso per lanciare palla in avanti mettendo in difficoltà Ficarrotta, Floriano e Silipo. Dietro le scelte dell’allenatore, che ha premiato i giocatori risultati decisivi nella partita contro il Biancavilla, c’era evidentemente quello che Pergolizzi ha visto in settimana durante gli allenamenti: non si spiega altrimenti perché Sforzini, che aveva trovato continuità d’impiego, è rimasto a guardare, e perché Ricciardo, che è tornato disponibile dopo l’infortunio, non ha giocato nemmeno un minuto da quando si è fatto male contro il Roccella il 19 gennaio, e perché Lucca è entrato solamente a partita in corso.. Il Palermo domenica ha corso un grosso rischio, ma la sconfitta del Savoia ha dato un grande aiuto. Nelle prossime due partite, però, le due contendenti sanno che non potranno più sbagliare per arrivare al meglio allo scontro diretto del 22 marzo a Torre Annunziata: domenica il Palermo ospiterà il Nola e il Savoia il Corigliano. Sulla carta i bianchi hanno un impegno più semplice rispetto ai rosanero; livello di difficoltà invertito nel turno successivo con il Biancavilla che ospiterà il Savoia e il Palermo che andrà in Calabria sul campo del Corigliano. Poi toccherà alla sfida verità che arriverà dopo la sosta per il torneo di Viareggio – conclude il quotidiano -.