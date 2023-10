L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui precedenti tra Palermo e Lecco.

L’ultima volta che Palermo e Lecco si sono affrontate nella storia correva l’anno 1968, il 12 di quel mese di maggio che in Europa, a partire da Parigi, avrebbe infiammato i giovani e cambiato per sempre l’Occidente. Giocava la squadra rosanero allenata da Carmelo Di Bella, dei vari Giubertoni, Lancini, Benetti, Landoni e ancora Perrucconi e Bercellino, 9 reti a testa. Era un testa coda, come all’inizio di questo campionato, con il Palermo lanciato verso una cavalcata inarrestabile alla volta della serie A e il Lecco a caccia di punti per la salvezza.

Ma a Palermo, a spuntarla furono in nerazzurri con il gol di un giovanissimo, appena ventenne, Nello Saltutti, non ancora approdato alla Fiorentina e in serie A. Eppure, quel Palermo sconfitto in casa avrebbe dominato la B. Primo ininterrottamente dalla 14esima giornata e promosso con due turni di anticipo e 52 punti, ai tempi in cui le vittorie valevano 2 lunghezze e i rosa ne avrebbero messe in fila 18, con 6 sconfitte e solo 23 reti subite.

È bene ricordarlo oggi perché quel Palermo dei record sarebbe stato il penultimo a ottenere una promzione in A prima della grande assenza dei rosa dal grande calcio che sarebbe durata 32 anni, dal 1972-73 al 2003-2004, l’anno del ritorno nella massima serie. Tornando al Lecco e alle partite del “Barbera”, i precedenti contro i lombardi non portano bene. Prima del maggio ‘68, sempre in B, le due squadre si erano affrontate nel gennaio del ‘66 con una vittoria per 3-2 dei lombardi. Nel ‘63 e nel ‘65 erano arrivati due zero a zero. Per tornare all’ultima volta che il Palermo ha battuto il Lecco in casa, bisogna risalire al 19 novembre del 1961, quanto i rosa del turco Metin e di Tarcisio Burgnich si imposero per 1-0 con un gol di Fernando Puglia.