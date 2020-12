L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Il bilancio del ciclo di partite che abbiamo affrontato – dice l’allenatore

del Palermo – è molto positivo. Ma non lo dico io, lo dicono le prestazioni e i punti in classifica. La squadra ha preso consapevolezza. Ma ne ero

certo. Le difficoltà ci hanno compattato e forse siamo riusciti a diventare squadra pure prima del dovuto. Ma non è finita. Dobbiamo affrontare la Viterbese e poi pensare al Foggia, non possiamo fermarci e dobbiamo gestire le energie mentali considerato che noi abbiamo già osservato il nostro turno di riposo. Siamo sulla buona strada, ma non dobbiamo esaltarci: così come non ci siamo depressi quando le cose andavano

male, quando eravamo consapevoli che era solo questione di tempo, oggi non ci dobbiamo esaltare».







«Non chiedetemi se è lecito puntare al quarto posto – spiega l’allenatore

– vi rispondo che è lecito puntare alla prossima partita. Avevamo realizzato un filotto importante, poi pur facendo un’ottima partita abbiamo preso uno scivolone contro la Turris. Rispetto agli altri con la partenza che abbiamo avuto abbiamo azzerato i bonus dei passi falsi. Per questo dico che dobbiamo pensare solo alla partita che abbiamo davanti. Poi è chiaro che vorrei agganciare tutte le squadre che ci precedono, il Palermo è fatto per stare nei piani alti della classifica e abbiamo degli obiettivi che non possiamo nascondere, ma noi ora non possiamo buttare al vento quanto abbiamo fatto disperdendo energie».