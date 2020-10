L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure di aiuto nei confronti delle categorie colpite dalle restrizioni dell’ultimo DPCM.

Contributi a fondo perduto per oltre 5 miliardi di euro





«Ora il nostro obiettivo è mettere sotto controllo la curva epidemiologica e in sicurezza il Paese – spiega il premier Conte – Le nostre scelte possono essere criticate, ma non abbiamo agito in modo discriminato, non ci sono attività di seria A e di serie B, non abbiamo chiuso quelle che ritenevamo meno importanti di altre».