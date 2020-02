Dopo le pesanti accuse nei confronti del portiere del Palermo Alberto Pelagotti arrivate dal presidente della Cittanovese (CLICCA QUI), in difesa del giocatore è intervenuto ai microfoni della nostra redazione il Dg rosanero Rinaldo Sagramola (CLICCA QUI). Infine, è intervenuto proprio il diretto interessato Pelagotti che ha replicato:

“Confermo di non aver lanciato alcun oggetto contro i tifosi posizionati dietro la mia porta nel secondo tempo della gara di ieri, nonostante l’area retroporta del campo non fosse aperta al pubblico. Al contrario, nel corso della ripresa sono stato colpito alla spalla ed al polpaccio da due pietre, informando l’arbitro, tramite il nostro capitano, dell’accaduto”. Si attendono senza dubbio novità in relazione alla situazione legata al numero uno rosanero.