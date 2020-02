Tre ore prima dell’inizio del match tra Hellas Verona e Juventus, gli agenti della Digos hanno notato all’interno dello stadio tre persone correre nonostante l’impianto fosse ancora chiuso al pubblico. La pattuglia, insospettita da quelle presenze ingiustificate, ha deciso quindi di invitare le tre persone a lasciare l’impianto, visto che erano entrati al Bentegodi senza biglietto e in maniera illegale. Stando a quanto riferito da “TgGialloblu.it”, nonostante i quattro agenti della Digos abbiano tentato più volte di convincere i tre ad andarsene, improvvisamente due di loro, un 35enne calabrese che abita a Verona e un 39enne calabrese residente nel Parmense, hanno colpito violentemente con un pugno alla testa, e con un calcio alla schiena, uno dei poliziotti facendolo cadere a terra. I tre tifosi bianconeri sono stati così bloccati dagli altri agenti e portati in Questura. I tre malviventi hanno anche minacciato i poliziotti gridando a gran voce di “non avere nulla da perdere” e che a breve gliel’avrebbero fatta pagare. Il giudice, dopo la convalida degli arresti, ha disposto, in attesa dell’udienza rinviata il prossimo 16 marzo, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti del 35enne di Crotone, mentre nei confronti degli altri due il divieto di dimora a Verona.