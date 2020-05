“Per noi il problema non è Bonafede, ma la sua linea”. A dirlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che, intervistato da La Stampa, alla domanda se il suo partito voterebbe una mozione di sfiducia dell’opposizione al ministro della Giustizia ha risposto: “Aspettiamo di vedere cosa c’è scritto e come Bonafede intenda replicare”

“Vorrei capire il perché delle scarcerazioni dei boss”

“La giustizia è uno dei punti che vorrei discutere nel contratto di programma – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – Poi vorrei capire perché ci sono state queste scarcerazioni: gli italiani in casa e il Dap fa uscire i boss? Cercheremo di capire”.

Poi sulla questione della regolarizzazione dei lavoratori in nero, che sta creando tensione nella maggioranza e ha spinto la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova a minacciare le dimissioni, Renzi ha osservato: “Se non facciamo la regolarizzazione dei braccianti, fra due mesi sugli scaffali dei supermercati non troviamo più la frutta italiana. Lo sanno tutti. Vogliamo continuare a far finta di niente e a lasciare indisturbate le mafie che li sfruttano nei campi?”.