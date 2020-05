“Dispiace che non siano state riaperte le scuole, mi preoccupa la scarsa centralità che è stata data alla scuola da parte del dibattito pubblico in tutto il Paese, non solo tra i politici”. Così l’ex premier Matteo Renzi nella sua newsletter sulla questione scuola e Coronavirus. Il leader di Italia Viva ha anche sottolineato l’insufficienza della didattica online: “Ragazzi, se non si riparte dalla scuola la società di domani non ha futuro, io ho provato a dirlo in tutte le lingue, ma praticamente da solo: la didattica a distanza non basta”.