“La necessità è che il vaccino anti coronavirus sia obbligatorio. Con tutto quello che abbiamo passato che facciamo? Lasciamo la libertà di scelta e chiudiamo tutti in casa altri tre mesi?. Ha poi ribadito che i vaccini non sono un optional”. Queste le parole dell’ex Premier, Matteo Renzi, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere della Sera” in merito all’emergenza Coronavirus.