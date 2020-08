L’emergenza Coronavirus continua a non fermarsi in Sicilia, come se non bastasse ad aggravare la situazione ci sono i migranti che cercano di fuggire dai centri di accoglienza. Anche ieri circa 15 profughi sono riusciti a scappare dal centro di Pozzallo, per poi essere rintracciati dalla polizia.

Il sindaco del comune ha voluto dire la sua sulla situazione ai microfoni di “Dire.it”: “Non si può non manifestare grande preoccupazione per queste continue fughe. Non è compito del sindaco entrare nel merito dell’organizzazione e della sicurezza della struttura. È però compito del sindaco chiedere maggiore tranquillità per i propri cittadini. Ecco perché la città chiede maggiore sicurezza per impedire la fuga di una tipologia di immigrati, gran parte tunisina, che ha il solo unico fine di fuggire e non rispettare le leggi del Paese che li ha accolti, forse anche perché esasperati da continue quarantene a cui sono sottoposti.

Bisogna rispettare i diritti e la dignità di chi si accoglie, ma bisogna anche avere la certezza che chi delinque deve essere punito in modo esemplare”.