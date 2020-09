Si è reso protagonista di un brillante girone di ritorno con la maglia del Palermo ed ora è pronto alla grande occasione in serie C: Christian Langella, centrocampista classe 2000 di proprietà del Pisa, vestirà la maglia del Renate, allenato da Aimo Diana, durante la prossima stagione, affrontando il girone A della terza serie, come riportato da “TuttoC.com”.