Secondo quanto riporta “ANSA”, regioni in pressing per la ripartenza. Oggi videoconferenza dei governatori. ‘Chiederemo che i singoli enti possano presentare piani di riapertura’, afferma Toti. Conte conferma di voler valutare se anticipare ‘aperture ulteriori’ dei negozi. Record per diminuzione di malati in Italia, -7mila. Ma in Lombardia tornano a salire i decessi, +222.

“Abbiamo una importante conferenza dei governatori delle regioni e poi ci sarà la conferenza Stato-Regioni. E’ opinione di tutti che non si possa più aspettare oltre. E’ opinione della maggior parte dei governatori che occorra stabilire dei piani di riapertura Regione per Regione. Al Governo chiederemo domani di modificare il Dpcm in vigore per consentire alle singole regioni di presentare dei piani di riapertura già dalla prossima settimana”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano