Multati nonostante l’emergenza. Stando a quanto riferito da “Gazzettadelsud.it”, è successo a Reggio a una famiglia originaria di Brancaleone. Un uomo ha cominciato a sentirsi male e considerate le sue delicate condizioni di malato oncologico, moglie e figlia l’hanno fatto salire in macchina per poi fare rotta verso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Una volta dimesso, sulla strada del rientro, praticamente a poca distanza dal perimetro ospedaliero, una pattuglia della Polizia locale reggina ha imposto l’alt. Alla prevedibili contestazione sul numero di persone a bordo, i tre occupanti hanno provato a spiegare che si era trattato di una vera e propria emergenza: ma la vigilessa non ha sentito ragioni comunicando l’intenzione di elevare il verbale.