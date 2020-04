Come si legge su StrettoWeb il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha annunciato che disporrà una nuova ordinanza comunale che blocca, nel territorio reggino, l’ordinanza della Regione che da oggi consente la riapertura di alcune attività all’aperto, la possibilità per i pescatori di curare le barche in vista dell’estate, la possibilità per i cittadini di praticare sport individuali all’aperto. Il Sindaco si è detto in linea con il Governo nazionale e lascia la città blindata, mentre molti altri Sindaci calabresi, da Cosenza a Tropea, hanno accolto con entusiasmo la possibilità di ripartire annunciando la possibilità per molte attività di posizionare i tavoli all’aperto, nel rispetto delle norme anti-contagio, favorendo la ripresa economica e sociale continuando a garantire la sicurezza sanitaria.