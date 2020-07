La Reggina sta costruendo un’ottima squadra per la prossima stagione, la squadra granata ha messo a segno colpi importanti come Jeremy Menèz e Kyle Lafferty e ha tutta l’aria di puntare alla promozione in Serie A. Il direttore sportivo, Giovanni Taibi, ha voluto dichiarare incedibile altri 3 giocatori, si tratta di Bellomo, Rossi e Bertoncini, quest’ultimo era stato accostato al Palermo. Di seguito le sue parole ai microfoni di “Reggionelpallone.it”: « Per noi sono intoccabile, partiranno solo per offerte irrinunciabili».